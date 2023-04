Concerto mozartiano per fiati e archi

È tutto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart il concerto di clarinetto con quartetto d’archi in programma stasera alle 21 all’Auditorium del Conservatorio “Boccherini”, in piazza del Suffragio. L’evento fa parte del Festival dei fiati, rassegna organizzata nell’ambito della stagione Open e porterà sul palco il clarinetto del maestro Remo Pieri (nella foto), i violini di Luca Celoni ed Enrico Bernini, la viola di Angela Paola Landi e il violoncello di Paolo Ognissanti.

Si parte con il Quartetto in do maggiore KV 157, uno dei sei quartetti milanesi, composto nel corso del terzo e ultimo viaggio in Italia del giovane Mozart alla fine del 1772, brano che rivela freschezza d’invenzione e una tecnica di scrittura ben equilibrata. Seguirà l’esecuzione del Quartetto in re minore KV 421, l’unico in tonalità minore del ciclo dei sei dedicati a Franz Joseph Haydn. Completato nel giugno 1783, condivide il pathos e le atmosfere drammatiche con alcuni capolavori del maestro viennese, come l’Ouverture del Don Giovanni e il Requiem. A chiudere il concerto sarà infine il Quintetto con clarinetto in la maggiore KV 581 “Stadler”, composto l’amico clarinettista e abile costruttore di clarinetti Anton Stadler nel 1789, che evoca una chiara atmosfera di primavera.