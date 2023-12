Concerto di Capodanno, galà lirico per il centenario del Maestro

Tra gli appuntamenti più attesi e amati della programmazione del Teatro del Giglio, torna il Concerto di Capodanno per accogliere in musica il nuovo anno. Per l’edizione 2024, in programma lunedì 1° gennaio alle ore 16, Andrea Colombini, sul podio dell’Orchestra Filarmonica di Lucca, insieme ai soprani Federica Di Rocco e Deborah Vincenti e al tenore Giovanni Cervelli, dirigerà il concerto dal titolo “Puccini e gli altri: gala lirico per i 100 anni dalla morte del Maestro”. In programma, un intenso e variegato excursus musicale tra le splendide melodie di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Strauss Sr. e Jr., per un pomeriggio in musica che non mancherà di emozionare. Posto unico numerato: intero 22 euro, ridotto 18 euro, loggione 10 euro. I biglietti, già in vendita, sono acquistabili sia alla biglietteria del teatro che online su TicketOne.it. Andrea Colombini, classe 1968, ha studiato privatamente pianoforte, percussioni, canto e teoria musicale, iniziando poi a dirigere nel 1994 dopo aver seguito corsi di importanti direttori (tra cui Peter Maag, Alexandr Kerschner e altri). Ha diretto più di 500 concerti alla testa di molte orchestre tra cui la Orchestra Sinfonica di Sofia e l’Orchestra Filarmonica di Sofia, l’Orchestra Filarmonica Nazionale, la Mozart Chamber Orchestra. Nel 2010 crea la sua orchestra personale, l’Orchestra Filarmonica di Lucca con la quale ha eseguito in Italia e in giro per il mondo. L’Orchestra Filarmonica raggruppa alcuni dei principali solisti e strumentisti lucchesi e toscani, con un organico che varia dai 40 ai 100 elementi a seconda del programma eseguito. Specializzata nel repertorio operistico nazionale ed internazionale, dalla sua creazione si è esibita in più di 400 concerti in Italia e in diversi paesi, con il record di essere l’unica orchestra italiana ad esibirsi a Buckingham Palace.