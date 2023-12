"Concerto di Capodanno a Castiglione di Garfagnana: "Loco et Tempore" incanta con i grandi classici". L'evento musicale "Il Concerto per l'ultimo dell'anno" chiude l'anno del comune di Castiglione di Garfagnana con allegria e grande convivialità. Il quintetto d'archi e pianoforte "Loco et Tempore" diretto dal maestro Matteo Marcalli incanterà il pubblico con un repertorio di classici musicali di Capodanno.