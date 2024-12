Concerto del 31. Sesta edizione e brani intramontabili

Torna il “Concerto per l’ultimo dell’anno” a Castiglione di Garfagnana. IL paese della musica ospita uno spettacolo unico nel suo genere il 31 dicembre, alle ore 16.30 nella chiesa di San Michele. Un’ottima iniziativa per salutare l’anno che termina e dare il benvenuto al 2025 con musica e mille emozioni. Giunto alla VI edizione, dal 2018 ha riscosso un grande successo di pubblico e sempre più è diventato un buon modo per concludere l’anno e condividere un brindisi di auguri.

Saranno eseguiti brani di musica classica (Puccini, Mascagni ed altro) musica da film (Morricone, Zimmer) e grandi classici di capodanno, al termine sarà offerto un brindisi per festeggiare tutti insieme con gli auguri di un buon anno nuovo. Dunque un gustoso mix musicale, con selezioni sia dal repertorio classico che dalle colonne sonore e comunque sempre con brani intramontabili, il miglior passpartout per il nuovo anno. L’ingresso è libero.