Concerto alla finestra. A Barga le opere di Puccini suonate per i passanti

Anche quest’anno il duo Arturo Pivato-Mariella Baiocchi, marito e moglie, proporranno per gli appassionati che si ritroveranno in piazza Galletto a Barga, proprio sotto la finestra della loro casa, un insolito concerto…alla finestra. Nel senso che i due artisti si esibiranno a quattro mani al loro pianoforte, in casa, mentre il pubblico ascolterà il concerto nella piazzetta sottostante, Piazza Galletto.

Mariella e Arturo sono noti ed apprezzati per la loro opera a livello nazionale. Arturo ha suonato anche con Norbert Brainin, primo volino del prestigioso e storico Quartetto Amadeus; Mariella con il celebre violinista Carlo Garfias. L’idea del "Concerto alla finestra" è nata nell’estate 2020, per "combattere" il covid ed offrire un po’ di calore e colore della musica ai barghigiani; con le caratteristiche degli spettacoli veneziani del ‘700 quando la gente si portava "a carega" (la seggiola personale) per partecipare alle rappresentazioni nei vari campi e campielli.

Così avviene anche a Barga sempre alla metà di agosto, dove la gente con le proprie sedie o in piedi ascolta le note della musica dei due pianisti che fuoriescono dalla loro finestra direttamente dalla piccola Piazza Galletto. "Pensando al Sor Giacomo...e alle donne!" è il titolo del "Concerto dalla finestra", arrivato alla sua quinta edizione, che verrà presentato il prossimo 8 agosto alle 21,15.

Il programma vede musiche di Puccini ma alcune sono particolarmente insolite, poco conosciute e frutto di attenta ricerca. Puccini non scrisse per pianoforte a quattro mani ma invitò musicisti suoi contemporanei a fare trascrizioni e riduzioni per questa formazione che, all’epoca, nei vari salotti, era un veicolo importantissimo per la divulgazione della musica fuori dal teatro.

Il programma vedrà l’esecuzione del celebre e amato Intermezzo dalla Manon Lescaut, i "Crisantemi" e 3 minuetti, tutti brani presenti nella Manon stessa. Il momento prezioso della serata sarà la riduzione per quattro mani del "Capriccio Sinfonico" del 1883 realizzata da Frugatta amico e compagno di studio di Puccini.

Considerato poi che la "donna" è il fulcro dell’opera pucciniana, il duo Baiocchi-Pivato ha ritenuto appropriato accostare al Maestro delle composizioni di artiste che, come le sue eroine, dovettero "combattere" per potersi esprimere liberamente.