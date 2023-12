Concerto a lume di candela. Da Morricone a Einaudi

Centinaia di candele sparse all’interno dei locali della ex Casa del Boia, un’atmosfera unica e un ambiente suggestivo a fare da sfondo a un concerto basato sulle emozionanti musiche di Ennio Morricone, Ludovico Einaudi e alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema: "Starlight candle concert", l’evento in programma domenica 17 dicembre alle 21,15 a Lucca, organizzato dall’Associazione culturale Lirica Oggi, in collaborazione con Confcommercio e il suo Gruppo Terziario Donna, e il patrocinio del Comune.

Ieri a Palazzo Sani la conferenza stampa di presentazione del concerto alla presenza della funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli, della presidente del Gruppo Terziario Donna Samanta Cecchi e della soprano Francesca Maionchi. Con quest’ultima che sarà la principale protagonista della serata di domenica - condotta da Sara Vannelli -, accompagnata da Betsabea Faccini al pianoforte e da Desiree Del Santo al flauto. Un cast artistico di alto livello e interamente al femminile, che il Gruppo Terziario Donna ha scelto con grande piacere di affiancare: per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero di telefono 349-7374843.

Lo spettacolo di domenica giunge al termine di un anno importante per il Gruppo, che ha registrato lo scorso febbraio l’elezione della presidente Samanta Cecchi e l’avvio di un nuovo percorso. Uno dei primi obiettivi è stato quello di creare un gruppo di stimate professionalità, impegnate in vari campi che vanno dall’avvocatura ai social media, per arrivare a figure esperte in formazione, settore credito e gestione imprese. Un insieme messo a servizio delle componenti del Gruppo, per supportarle nelle varie necessità riguardanti le loro attività. Nei mesi scorsi, inoltre, il Terziario Donna ha collaborato assieme ad importanti realtà di settore alla realizzazione di un progetto formativo destinato a donne rimaste vittime di violenza: un percorso, questo, mirato ad un loro reinserimento lavorativo e sociale. E ancora, nel corso dell’anno è proseguito il progetto di supporto psicologico destinato alle donne imprenditrici, avviato durante la fase delle restrizioni anti - covid e poi, vist i preziosi risultati ottenuti, proseguito e portato avanti sino ad oggi. Nel 2024 il Terziario Donna Confcommercio porterà avanti il suo grande impegno, mirato in primo luogo a a rafforzare e far crescere la forza e il valore del Gruppo.

Fabrizio Vincenti