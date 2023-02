Conad assume personale per il nuovo Pet Store

Tra marzo e aprile aprirà una sezione dedicata al Pet Store nel punto vendita Conad di Altopascio. E’ ormai praticamente tutto pronto, mancano solo gli ultimi dettagli. Un servizio ulteriore per il gruppo leader della grande distribuzione nel Centro Italia, con particolare attenzione agli animali domestici e da compagnia. Ciò comporterà benefici effetti a livello occupazionale locale. Il punto vendita della cittadina del Tau, infatti, assumerà quattro-cinque persone per gestire questa novità. Il presidente, Roberto Toni (nella foto), sta già effettuando il cosiddetto recruiting, per la ricerca di personale. Successivamente organizzerà i colloqui per le assunzioni. Al massimo a Pasqua si parte.

Quali sono i requisiti? Nessun limite di età, ma due aspetti fondamentali: l’ovvia voglia di impegnarsi a fondo in una nuova avventura commerciale sotto l’egida Conad, l’esperienza nel settore o comunque una passione notevole per i nostri amici a quattro zampe. Cosa bisogna fare? Il curriculum va inviato alla mail [email protected], specificando nell’oggetto la dicitura "Candidatura Pet Store Altopascio". Si può anche consegnare a mano il curriculum al box informazioni del supermercato in via delle Cerbaie, accanto al casello autostradale. Si troveranno prodotti testati e di qualità per gatti, cani, pesci e non solo, in primis i mangimi. Si potrà trovare la bilancia per cani e gatti, la toilettatura, il lavaggio self-service e anche la lavanderia a gettoni per lavare cuscini eo cappottini in dotazione per proteggere dal freddo le nostre bestiole.

Massimo Stefanini

