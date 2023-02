Con le storie di Poli alla scoperta di un’inedita Garfagnana

"Nella mia vita - spiega Ivo Poli (foto), esperto di etnobotanica, scrittore, divulgatore delle bellezze naturali e paesaggistiche della Garfagnana e presidente dell’Associazione nazionale Città del Castagno - ho girovagato in tutta la Garfagnana per paesi e boschi. In questi ultimi anni mi stanno ritornando alla memoria fatti e luoghi sconosciuti che mi avevano incuriosito a quel tempo e ora ho cercato di rimettere insieme quelle memorie e fissarle per iscritto".

E’ nata così la pubblicazione "Garfagnana: luoghi abbandonati che raccontano", quasi un centinaio di pagine, con i paesaggi e le loro storie documentati e illustrati da numerose fotografie a colori, edito da Gasperetti di Fornaci di Barga. "Un ringraziamento particolare alla maestra Duse Lemetti – aggiunge Poli per l’aiuto datomi nella sequenza del libro e nella rilettura del testo". Si tratta di sedici storie, racconti, vicissitudini che Poli racconta con precisione, conoscenza e tanto amore per quei luoghi della sua amata Garfagnana. Un libro che merita di essere letto per volare e sognare a ritroso nel tempo.

Dino Magistrelli