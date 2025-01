Con il ’Carnovale’ ogni scherzo vale. A tutto divertimento

Nel 2024 la Santa Pasqua molto bassa aveva anticipato tutto, con i Carnevali della Piana in partenza già a ridosso dell’Epifania. In questo 2025, con la Pasqua il 20 di aprile, c’è molto più spazio per programmare. Il Carnovale di Porcari, giunto alla 45^ edizione, ad esempio partirà il 2 febbraio e i corsi mascherati proseguiranno le domeniche 9-16-23 e 2 marzo. Solito allestimento, in piazza Orsi, ingresso gratuito dalle 14, con le richiestissime attrazioni per bambini, degustazioni gastronomiche e molto altro. La manifestazione è a cura dell’associazione Happy Porcari che da anni la porta avanti, con la collaborazione logistica del Comune. Il 2 marzo, ultimo giorno, (nel paese famoso per la Torretta si termina sempre prima del mercoledì delle Ceneri, l’inizio della Quaresima, che stavolta sono previste il 5 marzo), ci sarà anche l’attesissima estrazione dei premi della Lotteria. I biglietti sono già in vendita all’Happy Bar di piazza Orsi e nei prossimi giorni nei negozi del centro. Chi si aggiudicherà il primo premio si portarà a casa una Fiat Panda ibrida; al possessore del secondo estratto un robot da cucina multifunzionale. Dovrà, invece, preparare le valigie il possessore del tagliando del terzo premio, che consiste in una viaggio a Djerba, in Tunisia, otto giorni e sette notti, per un soggiorno davvero da favola. Quarto premio una playstation della Sony, che farà comunque felice qualche ragazzo. Oltre 40 edizioni per una kermesse che riscuote ogni anno notevole successo, un Carnovale per i bambini e per famiglie, con una massiccia partecipazione anche da altri territori, quelli limitrofi e non solo. I piccoli si divertono insieme ai genitori. Bisognerà verificare se ci sarà ancora il trenino, un must che ha da sempre polarizzato l’attenzione di tutti. Ci si avvicina al mezzo secolo di esistenza per questa manifestazione di folclore che riesce ad unire, nel segno dei bambini, tutta la comunità.

Massimo Stefanini