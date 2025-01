Con il Cai alla scoperta della catena Himalayana

La Sezione CAI “R. Nobili” di Castelnuovo Garfagnana organizza per venerdì prossimo nella Sala Suffredini una “Serata di immagini dall’Himalaya”. Un appuntamento curato dal socio Danilo Musetti. Si tratta della seconda tappa del Great Himalaya Trail (GHT), un percorso di circa 1800 km che attraversa la catena Himalayana in Nepal, si è conclusa lo scorso 21 novembre ed ha visto partecipare ben 14 soci del CAI, numerosi dei quali appartenenti alla sezione di Castelnuovo di Garfagnana, che patrocina il progetto, ideato ed organizzato, appunto, dal socio Danilo Musetti.

Il progetto di Musetti prevede 6 spedizioni annuali, che porteranno gli alpinisti ad attraversare, da Est ad Ovest, tutta la catena Himalayana. Un percorso ambizioso ed impegnativo, che quest’anno ha messo a dura prova i partecipanti, impegnati per ben 27 giorni di cammino per percorrere oltre 300 km e superare 6 passi in alta quota, due dei quali con difficoltà alpinistiche. Così nella serata di venerdì prossimo, con inizio alle 21, Musetti presenterà una serie di filmati da lui realizzati nei primi 2 mesi di cammino lungo il GHT.

Grazie alle immagini ed ai racconti dei partecipanti, sarà possibile capire le difficoltà affrontate, condividere le emozioni vissute. La serata è ad ingresso libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.