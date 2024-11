Con Grace il gran ritorno del Circolo del Cinema nel nuovo Centrale

Il Circolo del Cinema di Lucca porta finalmente la sua programmazione di film mai visti a Lucca, nel rinnovato Cinema Centrale, che permette una nuova esperienza di visione, nuova acustica e nuove sedute, uniche in tutta la Toscana. Stasera alle ore 21.15 sarà proiettato il film Grace di Ilya Povolotsky, presentato con grande successo di pubblico e di critica all’ultimo festival del cinema di Torino nella sezione lungometraggi. Si tratta di una storia on the road tra le frontiere paesaggistiche, culturali e linguistiche della Russia contemporanea. Coming Soon ci presenta il film così: "Un padre dal carattere introverso vive per strada in un vecchio camper insieme alla figlia adolescente. Il furgone malandato contiene tutta la loro vita, compresa l’attrezzatura per ricreare un cinema itinerante, la loro fonte di reddito. Dopo un lungo percorso in un paesaggio spoglio e pittoresco, si dirigono verso il nord. Durante il viaggio, il loro piccolo mondo racchiuso nello spazio ristretto del camper insieme a un proiettore arrugginito,

speranza, paure e un passato mai sepolto, improvvisamente esplode…".

Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale oppure in prevendita al negozio di musica Sky Stone & Songs in via Vittorio Veneto 7.