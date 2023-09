Con cinque euro ne vince centomila "E pensare che lei credeva si trattasse solo di pochi spiccioli..."

Pensava di aver vinto pochi spiccioli. Ha distrattamente fatto vedere il biglietto alle proprietarie della ricevitoria le quali le hanno fatto presente che si trattava di una somma cospicua, ben 100mila euro, una delle più elevate degli ultimi anni, almeno nella Piana. Festa alla tabaccheria delle sorelle Francesca e Rachele Agostini, lucchesi, ma titolari dell’attività in via del Popolo a Capannori, nel centro del capoluogo del comune più esteso della Piana, proprio di fronte al parco pubblico.

"Si tratta di una signora di mezza età, nostra cliente abituale che ha giocato una schedina da cinque euro del concorso Star - racconta Francesca - spesso gioca nel nostro negozio, ma lei stessa non pensava certamente ad una cifra simile. Ci ha dato il biglietto per controllare meglio e anche noi abbiamo dovuto verificare con attenzione perché l’emozione ci stava facendo un brutto scherzo. Invece era tutto vero. Lei non ci voleva credere, al settimo cielo, come si suol dire, ma forse anche al... quattordicesimo, la gioia è stata notevole, del resto è normale. E’ una persona del posto, della zona di Capannori. Siamo felici per la vincitrice baciata dalla sorte, ma anche per noi che ci siamo gettate in questa nuova avventura".

Le due giovani sorelle, infatti, sono protagoniste, a loro volta, di una bella storia, diventando imprenditrici a 360 gradi. Il settore commerciale come lavoro e queste situazioni certamente aiutano a fare buona... pubblicità: "Certamente sì, speriamo che si diffonda la voce in fretta, abbiamo preso il negozio poco prima dello scorso Natale, quindi sono circa otto mesi. Se c’erano state altre vincite? Sì - aggiunge Francesca Agostini - però somme abbastanza modeste, poi tutto è relativo, per carità, però fino a circa mille euro, che fanno piacere, ma non ti cambiano la vita. Centomila comincia ad essere una somma che può risolvere molte questioni. Quando riaprirà la pasticceria qui accanto, che adesso è in ferie, andremo a festeggiare con una bella bevuta con la signora avvistata dalla dea bendata".

Diverse nel capannorese le vincite importanti: da quella di Lammari di alcuni anni fa, centinaia di migliaia di euro, a quella della tabaccheria l’Airone di Giuseppe Truisi, che gestisce l’attività che si trova nel complesso l’Airone, sul viale Europa a Lammari. Un giocatore abituale dell’esercizio ha indovinato una serie di combinazioni al Superenalotto, al concorso 26 del marzo 2022, aggiudicandosi in totale circa 29mila euro.

Massimo Stefanini