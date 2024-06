Comune di Lucca, modifiche in giunta: ecco cosa cambia

Lucca, 1 giugno 2024 – In questi giorni la giunta comunale di Lucca ha approvato alcune modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente. Le principali differenze con la struttura approvata dall’attuale amministrazione e tuttora operante, sono volte a una migliore organizzazione delle funzioni in capo al numero esiguo di dirigenti: due di loro infatti non sono più in servizio da marzo a oggi.

La prima differenza riguarda i servizi di staff, dove si registra un'ulteriore concentrazione di funzioni nell’ambito attualmente affidato al segretario generale, con la collocazione in Staff del Comando della Polizia Municipale, al fine di garantire un presidio di tutte le funzioni riconducibili alla struttura organizzativa dell'Ente con il personale dirigenziale attualmente in dotazione. Le politiche giovanili – fuoriuscite dal settore 2 relativo al sociale – saranno gestite unitamente allo sport e al turismo, da un ufficio che presterà una particolare attenzione anche alla valorizzazione delle frazioni e che troverà collocazione nel Settore 6, unitamente ai servizi demografici e ai sistemi informativi.

Il settore 3 dello sviluppo economico e tributi acquisirà anche l’Urp e il Protocollo, mentre nel settore 4 (da cui usciranno lo sport e il turismo) sarà ulteriormente valorizzato lo Sportello Eventi e la cura dell'Orto Botanico. La Protezione Civile sarà gestita nel Settore 7, affiancando l’edilizia privata e l’ambiente. Piccole modifiche organizzative riguarderanno anche gli altri settori del Comune, nello specifico il settore 5 dei lavori pubblici e traffico, in cui sarà posta particolare attenzione al presidio dell'edilizia scolastica e di quella sportiva. La nuova struttura organizzativa, così come modifica con delibera di giunta comunale del 23 maggio scorso, entrerà in vigore a partire dal 15 di giugno.