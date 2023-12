Community of Jesus. L’esposizione

Un pomeriggio a Villa Via Sacra, sede della Community of Jesus, per prendere parte ad una interessante mostra di opere. La Community of Jesus è presente a Barga dal 2013; i membri di questa comunità monastica che ha sede in Massachussets hanno voluto realizzare nella cittadina un centro ecumenico per l’arte e la spiritualità dal nome Mount Tabor Ecumenical Centre, dove l’arte, in tutte le sue manifestazioni è mezzo di espressione e di contemplazione del divino. In questa direzione va anche la mostra presentata sabato con opere provenienti dal Regno Unito, Italia e America. Da qualche anno a questa parte sono sempre loro che chiudono con alcuni canti natalizi la rappresentazione della natività del Presepe vivente di Barga, in Duomo, la sera del 23 dicembre.