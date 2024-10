Commissione. Pari Opportunità. Candidature aperte

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per la presentazione di candidature per le componenti della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune per il quinquennio 2024-2029. L’istanza di candidatura può essere presentata esclusivamente da donne di età superiore ai 18 anni residenti nel Comune di Capannori e deve essere composta dalla domanda redatta sulla base del modello reperibile sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di concorso e da una lettera di presentazione in cui siano specificate le motivazioni personali. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 4 novembre. Per informazioni si può telefonare al numero 0583 936427; artemisia @comune.capannori.lu.it.

M.S.