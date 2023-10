Comics, “Noi siamo leggenda“. Anteprima della nuova serie Rai. Gli attori accenderanno il red carpet

Cresce il numero delle anteprime cinematografiche e televisive che saranno presentate a Lucca Comics & Games. Dopo gli annunci che hanno riguardato l’anteprima nazionale dell’attesissimo film Mary e lo Spirito di Mezzanotte, di Enzo d’Alò (sabato 4 novembre alle 17 al cinema Astra), in uscita al cinema il 23 novembre, e quello dell’attesissimo Five Nights at Freddy’s, horror movie ispirato all’omonimo videogioco di successo mondiale (31 ottobre) anche la Rai annuncia una golosa anteprima che coinvolge alcuni degli attori già famosi per la serie "Mare Fuori".

A Lucca infatti sarà presentato in prima assoluta "Noi Siamo Leggenda", il nuovo teen drama a tinte fantasy che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scoprono improvvisamente di essere dotati di superpoteri. Il primo dei sei episodi della serie (in onda da mercoledì 15 novembre in prima serata su Rai 2 e Rai Play) che sarà proiettato domenica 5 novembre alle 16,30 al Teatro del Giglio di Lucca, con la partecipazione di alcuni dei protagonisti.

"Noi Siamo Leggenda" - diretta da Carmine Elia ("Mare Fuori", "Sopravvissuti"), da un’idea di Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve - è una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures, prodotta da Nicola e Marco De Angelis, in collaborazione con Prime Video, mentre Federation International si occupa della distribuzione internazionale. Nel cast principale, tra gli altri, Emanuele Di Stefano, Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Valentina Romani (già tra i protagonisti Mare Fuori), Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti, Giulia Lin, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale.

La storia è quella di cinque ragazzi con cinque poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite.

Domenica 5 novembre, a chiusura del festival, ben 10 attori della nuova serie saranno presenti a Lucca e percorreranno il community red carpet, di fronte al teatro del Giglio: Emanuele di Stefano (Massimo intelligente, studioso, chiuso in sé), Giulio Pranno (Marco con Andrea e Massimo forma un trittico indissolubile di amici), Margherita Aresti (Viola: bella e spigolosa), Milo Roussel (Andrea nato con una malformazione cardiaca che lo obbliga a stare sempre sotto controllo), Sofya Gershevich (Greta apparentemente snob e frivola), Nicolas Maupas (Jean francese, fragile e timoroso), Valentina Romani (Lara originaria dell’Est Europa), Giulia Lin (Lin, cinese di seconda generazione che desidera essere accettata), Giacomo Giorgio (Nicola fratello di Andrea, è il bello del gruppo) e Beatrice Vendramin (Sara: bella e sfrontata).