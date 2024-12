Comics in “trasferta“: due giorni dedicati al mondo fantasy

Il centro commerciale Gavinana Coop.fi (Firenze Sud), si trasforma per due giorni, domani e domenica, in un regno della creatività e del fantasy, stile Lucca Comics & Games, con laboratori aperti e gratuiti adatti a tutti, per imparare a disegnare in stile manga o a realizzare il proprio costume da cosplayer, ma anche tavoli per divertirsi e socializzare attraverso i giochi di ruolo, giochi da tavolo e di carte. Lucca Comics & Games e Unicoop Firenze proseguono nella collaborazione lanciata in occasione dell’ultima edizione della manifestazione, che ha portato una serie di vantaggi ai soci Coop presenti a Lucca, ma ha anche portato alla produzione di momenti di intrattenimento e culturali, come la due giorni Ludo in Fiera che si è tenuta in ottobre a Scandicci e la mostra-omaggio dedicato al maestro della satira, “Sergio Staino – L’arte di vivere tra satira e impegno” (al castello dell’Acciaiolo di Scandicci, fino al 18 gennaio con ingresso libero).

La terrazza al primo piano (area al coperto) del centro commerciale Gavinana Coop.fi, domani e domenica, dalle 10 alle 19.30 diventerà un piccolo regno del fantasy dove poter dar spazio alla propria creatività e disegnare il proprio personaggio in stile manga con i workshop organizzati insieme alla Lucca Manga School, scuola di disegno manga fra le più importanti d’Europa; oppure costruire il costume e preparare “trucco e parrucco” per il cosplay del proprio personaggio preferito con gli esperti della Cosplay Academy di Lucca Comics & Games. Ci si potrà anche avvicinare e divertirsi con il gioco di ruolo oppure sperimentare nuovi giochi da tavolo e di carte, grazie agli esperti delle associazioni FirenzeGioca, Garfaludica e Ludolega Lucchese. Tutte le attività sono aperte e gratuite, a disposizione degli appassionati di ogni età.