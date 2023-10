Comics, altre offerte di lavoro. Si cercano appassionati di giochi

Sale la febbre per il festival Lucca Comics & Games e a meno di un mese dal via, le prevendite on line dei biglietti volano: ieri sono arrivate a sfiorare già i 180mila tagliandi.

Nel frattempo su Lucca si manifesta anche un altro aspetto della manifestazione, che è quello della ricaduta in termini di opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani.

Un’azienda di giochi da tavolo ha aperto una selezione per assumere 30 ragazzi, nei giorni del festival che quest’anno si svolge dal 1 al 5 novembre, per impiegarli come dimostratricitori di giochi da tavolo. Ovvero quei giovani che durante la manifestazione, ai tavoli dimostrativi, con un bel sorriso e tanta allegria spiegano come funziona un nuovo gioco messo a disposizione per una prima prova, magari in anteprima.

I requisiti: sono un diploma di scuola superiore, e immancabile la passione e la conoscenza dei giochi da tavolo. Il bando su Lucca è stato pubblicato dall’Ufficio Informagiovani del Comune di Lucca e si può quindi contattare lo 0583442319 oppure inviare una e-mail a: informagiovani@comune.lucca.it

In quella che appare già come l’edizione più imponente di sempre, infatti, il gioco da tavolo, quello socializzante che raduna insieme amici e familiari per una bella serata in allegria avrà una parte davvero importante, perché cadranno i 30 anni da quando il festival ha aperto alle sezione Games: era infatti il 1993 quando il festival diedi il via alla sua prima grande trasformazione, affiancando all’area dedicata al fumetto, appunto anche quella dedicata al gioco da tavolo.

Il festival celebra i 30 anni anche di Magic: The Gathering, il gioco di carte collezionabili fra i più giocati al mondo, che debuttò a Lucca e fu un vera e propria rivoluzione per il settore ludico. Lucca Comics & Games dedica una mostra a Palazzo Arnolfini e ospiterà una Magic Alley con ben 18 artisti di fama internazionale, oltre all’anteprima italiana del documentario su Magic: The Gathering "Igniting the Spark", che verrà proiettato per la prima volta proprio a Lucca.