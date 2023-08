Comicità, bando per nuovi talenti L’iniziativa del Festival della Risata

Aspiranti comici cercansi. Se hai voglia di esibirti e soprattutto di migliorare la tua tecnica sei pronto per la nuova edizione del workshop “Ride bene chi ride… qui“, organizzato dal Festival della Risata e dall’Accademia Recitazione Toscana – ART, con il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

"Un festival che sarà anche formazione - come spiegano gli organizzatori Erika Citti, Elisa D’agostino e Vanni Baldini - . Abbiamo realizzato i workshop insieme a un’eccellenza lucchese, ART, che sarà attivo nei locali dell’Accademia per tutti e tre i giorni di festival".

"L’organizzazione di questa tre giorni dedicata alla comicità è stata una bella scommessa - commenta Emiliano Galigani direttore di Accademia Recitazione Toscana - . In Italia mancava una realtà come il Festival della Risata, per questo siamo felici di dare il nostro contributo".

Il workshop è un corso intensivo che si rivolge ai comici, emergenti o aspiranti, di tutta Italia che hanno in comune la passione e la voglia di far ridere, oltre alla volontà di migliorarsi. Il corso si svolgerà a Lucca, nei locali di ART, dall’8 al 10 settembre 2023 e vedrà ospite d’onore la Gialappa’s Band.

Le lezioni saranno coordinate e condotte dalla presidente dell’Accademia del Comico che ha sede a Milano, Torino e Roma, Sonja Collini, docente di recitazione e Teatro Comico, direttrice artistica e ideatrice di progetti culturali quali lo spettacolo Cabarazze a cui prendono parte più di 100 artiste comiche da tutta Italia. La partecipazione ai workshop è a numero chiuso. Per info e costi scrivere a: [email protected]

La partecipazione al workshop assicura la possibilità di accedere alle masterclass e a tutti gli eventi del Festival della Risata. Inoltre, i partecipanti si esibiranno prima dello spettacolo “Cabarazze” (10 settembre) in piazza San Francesco, in occasione della chiusura del festival grazie alla collaborazione dei commercianti della piazza, Ristorante Mecenate, Bonny Pizza, Marameo e Osteria la Dritta.

Tra i workshop, da segnalare, sabato 9 settembre, alle 17, la masterclass “Mai dire Gialappa’s“, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band, moderata da Vanni Baldini. Sarà l’occasione per presentare il loro libro “Mai dire noi. Tutto quello che non avreste voluto sapere”.