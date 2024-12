Come stare ‘In Salute Tutto l’Anno‘. Vestita, un libro di rimedi naturali

E’ in libreria in questi giorni il nuovo libro di Ciro Vestita “In Salute tutto l’anno”. Si tratta di un volume che raccoglie un insieme di consigli di medicina naturale con cui affrontare i malanni di stagione. Un’ottima lettura utile a tutti e un’ottima strenna per amici e parenti.

Abbiamo incontrato il nutrizionista, firma dei quotidiani del gruppo QN e volto noto della tv per farci raccontare questa sua nuova fatica.

Dottor Vestita come si possono affrontare le varie patologie raffreddative di questo strano inverno.

"Quasi sempre si tratta di forme virali, patologie ove gli antibiotici fanno poco e nulla e quindi prepareremo dell’ottimo Vin Brulè potente arma conto i virus raffredativi con una origine tutta toscana. Nel 1850 il Conte Cavour visita i vigneti dei colli senesi; rimane affascinato dal loro meraviglioso vino e al ritorno in Piemonte con i suoi enologi crea il Barolo. Non solo : incarica i suoi farmacisti di creare come in Toscana un vino medicale contro i malanni del tempo. Nasce così il Vin Brulè, decozione di spezie e agrumi, potente arma contro i malanni invernali".

Anche i suffumigi stanno tornando di moda.

"Vero. In una bacinella di acqua bollente mettiamo un pugno di salvia e, asciugamano sulla testa, respiriamone i vapori; per il mal di gola sono un toccasana così come gli empiastri di farina di semio di lino".

Nel libro lei affronta anche temi più pesanti quali la ritenzione idrica patologia che affligge soprattutto le donne costrette dal lavoro a passare molte ore in piedi col risultato poi di sviluppare nel tempo vene varicose...

“Si alcune erbe sono dei potenti rimedi naturali contro la stasi venosa ;il tarassaco ad esempio, chiamato dai contadini Piscialletto è noto per il suo potente effetto diuretico. D’altro canto le terapie con piante medicali non ci devono meravigliare; fino al 1940 anno in cui viene scoperta la penicillina come terapie i medici usavano le erbe. E ricordiamo che su dieci farmaci che aquistiamo in farmacia cinque sono di derivazione vegetale".

Quali sono i suoi programmi per il futuro?

"Vestita attualmente lavoro a domenica a Linea Verde Rai 1 e mi trovate anche a Uno mattina Rai 1 tutti i mercoledì".