Come cambia la raccolta rifiuti nel centro

Come annunciato con ordinanza comunale, con l’ entrata in vigore dell’orario invernale, che va dal 6 novembre al 30 aprile, è stata modificata la modalità con la quale vengono raccolte da Sistema Ambiente alcune tipologie di materiale nel centro storico. Obiettivo è minimizzare il fenomeno dello stazionamento della carta, del cartone e del multimateriale leggero.

“Una nuova azione per il sempre maggior decoro della città – dichiara l’assessore all’ambiente Cristina Consani –. Gli sforzi dell’amministrazione comunale sono accompagnati dalla virtuosa sinergia con Sistema Ambiente“. “L’obiettivo di questi cambiamenti è ridurre al minimo l’esposizione di carta, cartoni e multimateriali nelle zone nevralgiche di Lucca – conferma il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi –. Proseguendo nel buon lavoro svolto finora che ha visto la città recuperare e accrescere la sua reputazione legata alle bellezze del centro storico e non solo“.

Nel dettaglio cambia l’orario a disposizione delle utenze non domestiche che rientrano negli elenchi speciali del Comune di Lucca che potranno esporre i bidoni carrellati per carta e cartone (lunedì-mercoledì e venerdì dalle 12 alle 12,30) e multimateriale leggero, come imballaggi di plastica, acciaio e alluminio (martedì-giovedì e sabato dalle 12 alle 12,30) sia con il calendario estivo che invernale. Per quanto riguarda il ritiro domiciliare di queste tre tipologie di rifiuti, queste le novità riguardanti le aree centrali : piazza San Frediano (9.30-9.45), via Roma (10.35-10.50), piazza San Michele A (9.50-10) e B (10.05-10.20), via Santa Lucia (10.25-10.35) , via Buia (10.40-10.55), via Fillungo, divisa in sei aree: A (9.30-9.40), B (9.45-9.55), C (10-10.10), D (10.15-10.25), E (10.30-10.40) e F (10.45-10. 55).