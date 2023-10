"Columbus Day a Lucca: jazz e Giangi Zucchini"

Anche quest’anno il Circolo Lucca Jazz festeggia il Columbus Day con la serata del 12 ottobre al Pinturicchio, in viale Batoni a Lucca, per onorare, oltre all’impresa della scoperta dell’America, anche il Jazz. Saranno Sara Bergamini alla voce e Riccardo Arrighini al piano i riferimenti di8 alta qualità artistica. Accompagnati da validi musicisti come i giovani Beppe Nannini ai fiati e Gabriele Andreotti alla chitarra, proporranno brani di standard jazz. Con loro Fuzica del Mangueira, estroso brasiliano percussionista da anni nostro concittadino, guiderà la ritmica del Circolo per ricordare anche Giangi Zucchini che suonò come batterista-cantante, per diversi anni negli Stati Uniti, regalando al jazz americano il gusto raffinato del talento italiano. Sarà proprio sua figlia Laura, partecipe all’evento al Pinturicchio, a ricordarlo esibendosi nei brani più significativi che più lo avevano distinto.

L’iniziativa vuole esaltare il Jazz lucchese onorandone la sua storia, esaltandone i personaggi più significativi in queto genere musicale, come è stato appunto Giangi Zucchini.