Colpo di cimosa all’Ita Busdraghi. Si rinnovano laboratori e palestra

Si sono completate, da parte della Provincia, le procedure di gara inerenti i lavori all’Istituto tecnico agrario ‘Busdraghi’ di Mutigliano. Si tratta di due interventi: quello che prevede la realizzazione di una nuova palestra che sarà realizzata dalla ditta G.B.A. Costruzioni Srl di Lucca e quello per i nuovi laboratori didattici, che troveranno spazio in un edificio del grande complesso della scuola, grazie ai lavori eseguiti dalla ditta Giacchini di Barga.

Entrambi gli interventi prenderanno il via entro novembre e prevedono, per quanto concerne i laboratori, un quadro economico di 1.5 milioni di euro; risorse provenienti dal Pnrr (missione 4 Next Generation). Questo intervento sarà effettuato sull’edificio più ampio dei tre a disposizione che sarà messo in sicurezza dal punto di vista sismico e a norma con le più recenti prescrizioni antincendio, mantenendo sempre il carattere agricolo del manufatto.

Esternamente, infatti, saranno ripristinate e ripulite le ‘mandolate’ e le altre parti in laterizio, che caratterizzano le facciate; verranno sostituite le porte e le finestre con nuovi infissi in alluminio e, sul lato ovest, sarà inserita una scala di emergenza in acciaio, mentre sul lato nord, sarà ripristinata la scala esistente e verrà aperto, al primo piano, un collegamento con il giardino. Il progetto pone la massima attenzione al superamento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di servizi igienici dedicati e prevede l’utilizzo di tecnologie ad alto contenuto innovativo, finalizzate al raggiungimento della sostenibilità ambientale dell’intervento.

Per la nuova palestra, invece, l’investimento sarà di 3.9 milioni di euro, di cui 2.3 milioni di euro del Miur, con fondi Pnrr, ai quali si aggiunge 1 milione di euro del Mef (Fondi opere indifferibili Foi 2023) e circa 550mila euro reperiti tramite mutuo dalla Provincia di Lucca in qualità di Stazione appaltante. Questo intervento doterà l’Istituto agrario e i suoi 320 studenti di una palestra all’avanguardia e dimensionata secondo le esigenze della scuola, rendendo l’istituto alberghiero ancora più moderno e funzionale che potrà contare su un impianto sportivo a norma Coni.