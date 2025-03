Collettivo clown di Milano. Arriva il Balloon Adventures

Domenica alle 16:30 giunge ad Altopascio Balloon Adventures, del collettivo clown di Milano, di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano. Sarà messo in scena uno spettacolo per tutti, con una narrazione leggera, eterea e sognante. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Lo spettacolo è stato selezionato dalla Shanghai Yijun Cultural Performing Arts per il Tour dei Grand Theatre 2019. Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo, che li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Il collettivo clown nasce nel 2014 dal desiderio di 7 artisti con percorsi differenti. Maraviglia, teatro per piccoli e grandi sognatori al Teatro Cinema Puccini, è una stagione organizzata dalla Compagnia Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi.

M.S.