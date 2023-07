Colle di Compito Ecco il nuovo spazio

Parrocchia, Comune e associazioni che costruiscono una sinergia completa per realizzare uno spazio pubblico che sia utilizzabile dalla gente, in primis dai giovani. Con una funzione che un tempo era esercitata dagli oratori. Nel Compitese c’è l’orgoglio di aver realizzato la nuova "Vallinella" di don Luigi Palagi. "Che meraviglia a Colle di Compito, – racconta il sindaco di Capannori Luca Menesini, - un campo da tennis, con annesso parco giochi e campo da bocce per tutti, in particolare per i nostri figli, ma anche per l’incontro tra generazioni, dove trascorrere tempo libero in modo sano, con gli altri, sono oggi di fondamentale importanza. Per questo il taglio del nastro di questo spazio è stato emozionante, per Colle e per tutta la comunità. Ci tengo – conclude il primo cittadino, - a fare i complimenti a tutti, perché la forza della coesione è la forza di una comunità compatta come quella capannorese che sempre più spesso, con opere concrete, mostra la sua bellezza".

Fin qui Menesini, ma queste inaugurazioni rappresentano un momento di avvicinamento al Bicentenario, visto che uno degli obiettivi era quello di restituire la propria identità alle numerose frazioni.

Basti pensare, ad esempio, al campo sportivo di Vorno. In più, a Colle di Compito, con la Vallinella, potremmo avere i giovani che si sfidano sul campo da tennis, le famiglie al parco giochi, quasi come fascia di incontro e di aggregazione intermedia e gli anziani invece sul bocciodromo. Una bella fotografia di convivenza sociale intergenerazionale.

Massimo Stefanini