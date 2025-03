Collassa ancora la SR445 . Strada chiusa di notte. In località “Molinetto“

GARFAGNANAPaura nella prima mattina di ieri per gli automobilisti in transito sulla SR 445 della Garfagnana, nel tratto di località Molinetto, per un improvviso collasso di una parte dell’area già soggetta a opere di messa in sicurezza da parte dell’Amministrazione provinciale di Lucca. Nessuna conseguenza, fortunatamente, né per le maestranze al lavoro né per i mezzi in transito, per una situazione aggravatasi anche a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la Valle nel fine settimana scorso.

La Provincia, che stava già intervenendo da circa 3 settimane per la messa in sicurezza della viabilità in questione, alla luce delle nuove condizioni riscontrate ha ritenuto necessario chiudere al transito la strada in orario notturno, per permettere di proseguire con i lavori. Nel pomeriggio di ieri ha stabilito che, a partire da oggi, la strada sarà chiusa al transito dalle 20 alle 6 del mattino, mentre dalle 6 alle 20 il traffico sarà a senso unico alternato. "I nostri tecnici – commenta il presidente della Provincia, Marcello Pierucci – stimano che se non fossero stati avviati i lavori di messa in sicurezza a febbraio, oggi staremmo parlando di una situazione decisamente più grave e che, con tutta probabilità, il maltempo avrebbe fatto collassare la strada. Di fatto, i lavori effettuati in queste tre settimane hanno fatto sì che non ci sia stato un crollo della sede stradale".

Grazie all’attività di sorveglianza delle infrastrutture viarie, infatti, era stato possibile verificare con tempestività la presenza di notevoli crepe di cedimento e la conseguente presenza di importanti scalini sulla pavimentazione stradale che rappresentano un evidente pericolo per chi vi transita. Per questa ragione, era stato immediatamente avviato un intervento di messa in sicurezza in regime di somma urgenza già da metà febbraio e del quale era stato completato circa 2/3 dei lavori previsti. L’opera ha un costo di oltre 800mila euro di risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, in quanto ente proprietario della viabilità.

L’urgenza dell’intervento è stata determinata anche dal fatto che questo rappresenta il collegamento principale di fondovalle in quanto la viabilità alternativa, la SP43 ‘di Monteperpoli’, non è idonea al transito dei mezzi pesanti per la sua stessa conformazione. "Siamo consapevoli che il disagio comunque ci sarà – conclude Pierucci – ma la nostra priorità adesso è quella di effettuare velocemente l’intervento per riuscire a salvare la strada: la situazione è critica e ci spiace che i cittadini debbano subire questi disagi, ma cerchiamo, comunque, di far sì che siano i più limitati possibile. In tutti i casi, ci stiamo anche attivando con le autorità per essere pronti con piani di azione che ci permettano di affrontare qualsiasi eventualità".

