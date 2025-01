Codice della strada, multe per oltre mille euro al giorno

Recentemente il tema del codice della strada e delle salate sanzioni sta diventando un argomento molto discusso. I dati, però, evidenziano e sottolineano ancora meglio le situazioni. Oltre mille euro al giorno. E’ quanto ha incassato il Comune di Capannori nel quadrimestre che va dal primo settembre 2024 al 31 dicembre 2024 per sanzioni amministrative derivanti da infrazione al Codice della Strada. Lo stabilisce la determinazione numero 1896, pubblicata all’albo pretorio on line. Il calcolo è presto fatto.

Per le violazioni ex art. 142 del Decreto Legislativo 285/1992 (Proventi complessivi delle multe derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità), arriveranno 8.440 euro, mentre dalle sanzioni pecuniarie per 119.406,41, per un totale di 127.846 euro. Dividendo per quattro mesi fa circa 30 mila euro al mese. Se il quoziente invece lo vogliamo riferire al giorno, la cifra complessiva divisa i 122 giorni che intercorrono dal primo settembre al 31 dicembre 2024, fa 1047 euro. Con il provvedimento si ratifica l’accertamento (l’effettivo flusso nel bilancio di previsione, già approvato, è da verificare perché ovviamente ci sono i morosi, chi non paga), mentre successivamente, come noto, alcune somme verranno vincolate ad esempio all’acquisto di segnaletica, miglioramento della stessa ed altre situazioni che sono connesse comunque alla sicurezza stradale e della circolazione.

Nel frattempo, esternalizzato il servizio gestione e notifica delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, nei confronti di cittadini stranieri o residenti all’estero. Si tratta di un recupero internazionale crediti. Affidato l’incarico in outsourcing, in esterna, alla ditta Nivi Spa.

Ma.Ste.