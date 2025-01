Codice della strada, la stangata. Subito multe per auto e monopattini

Tempi duri per chi si mette su strada alla guida di un veicolo, monopattino compreso. Con il nuovo codice della strada le sanzioni si fanno più pesanti e le prime sono già cominciate a fioccare. La legge 177/2024 entrata in azione con il 14 dicembre scorso parla chiaro a proposito di monopattini elettrici. Le nuove regole vogliono che per condurre un monopattino elettrico si sia in possesso di una regolare assicurazione, casco indossato e targa esposta. Oltre agli obblighi normativi, i monopattini devono rispettare requisiti tecnici specifici. La potenza nominale continua non deve superare i 0.50 kW, devono essere dotati di regolatori di velocità configurabili a 6 km/h e 20 km/h, e devono avere impianti frenanti su entrambe le ruote. Inoltre, è obbligatoria la presenza di dispositivi di illuminazione anteriore e posteriore, indicatori luminosi di svolta e marcatura CE. Insomma una rete a maglie fitte che sta già facendo le prime “vittime”. Nei primi giorni del nuovo codice la polizia municipale ha già fatto sanzioni per il monopattino in particolare perchè il conducente era senza casco. “In più - fa sapere i comandante dei vigili urbani Bruno Bertilacchi - sono state elevate 9 sanzioni per la velocità, tutte contestate direttamente al trasgressore. Altre 2 per la circolazione contromano, 6 per omessa precedenza, 1 una divieto di sorpasso, 2 per mancato rispetto della distanza di sicurezza, 2 per manovra di svolta non conferme alla normativa”. Questa prima parziale statistica connessa ai primi passi del nuovo codice della strada include, purtroppo, anche i soliti “vecchi” problemi di sempre: cinture di sicurezza e cellulare alla guida. “In particolare - evidenzia il comandante Bertilacchi - in questo primo periodo abbiamo fatto 4 sanzioni per omesso uso della cintura di sicurezza e 1 per uso di cellulare alla guida. Inoltre abbiamo colto un autotrasportatore alla guida oltre il tempo consentito”.

Spaventa, ma evidentemente ancora non troppo, la “stangata” per chi si mette alla guida dopo aver alzato il gomito. “In questo breve periodo dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada abbiamo fatto 4 sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica oltre a 2 per omessa precedenza ai pedoni”. I “furbetti” del parcheggio devono dimenticare abitudini sbagliate e ben poco “digeribili”: la polizia municipale ha elevato multe per 8 divieti di sosta negli spazi invalidi. Da ricordare che il nuovo importo della sanzione in questo caso è di 330 euro, più rimozione veicolo.

Laura Sartini