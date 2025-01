Classici e novità. Al via la stagione con grandi ospiti

Dai classici, come "Il malato immaginario" di Molière alle novità portate in scena da attori del calibro di Lucrezia Lante Della Rovere o Giobbe Covatta. La stagione teatrale 2025 all’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, prenderà il via sabato 18 gennaio con Cibo spreco rifiuti. Un mistero buffo di e con Fabrizio Diolaiuti. Con un’impronta musicale che richiama il teatro-canzone di Gaber e Luporini, lo spettacolo, tratto dal libro omonimo, affronta in modo irriverente temi di stringente attualità, ironia e alla critica sociale.

Nel corso della performance, il pubblico verrà coinvolto in un racconto che smonta i paradossi legati agli imperativi dei dietisti, al mondo della pubblicità alimentare e agli eccessi di un ambientalismo spesso di facciata. Con una brillante combinazione di humor e riflessione, Cibo spreco rifiuti svela in modo spregiudicato questi misteri moderni. Il vero colpo di scena dello spettacolo arriverà a sipario chiuso, quando gli spettatori, tornando a casa, si troveranno a guardare in modo diverso ciò che mangiano, come lo sprecano e cosa decidono di gettare via. È ancora possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli in programma fino al 29 marzo: Etty Hillesum. Un’unica, grande preghiera (31 gennaio), Non si fa così con Lucrezia Lante della Rovere (8 febbraio), Ma per fortuna che c’era il Gaber (19 febbraio), Il malato immaginario (15 marzo) e Scoop – Donna sapiens di e con Giobbe Covatta (29 marzo).

La campagna abbonamenti per la stagione teatrale si chiuderà il giorno stesso del primo spettacolo, il 18 gennaio. Il costo per i sei spettacoli in programma a Porcari è di 75 euro (abbonamento intero) e 60 euro (abbonamento ridotto). I biglietti per i singoli spettacoli sono disponibili al prezzo intero di 15 euro e 12 euro il ridotto per over 65, mentre gli studenti universitari con carta Studente della Toscana e gli under 30 pagheranno 8 euro a spettacolo.

Massimo Stefanini