Clarinetto e pianoforte al “Boccherini“

Stasera alle 21 nell’auditorium del Conservatorio “Boccherini”, secondo appuntamento con “Musica Maestri”, la rassegna promossa nell’ambito della stagione Open Gold che propone concerti con formazioni composte da docenti ed allievi o ex allievi del Conservatorio. Sarà la volta del duo formato da Remo Pieri, storico docente di clarinetto del “Boccherini”, e Lorenzo Corsaro (foto), allievo della Classe di pianoforte del M° Carlo Palese. Una lunga carriera come insegnante e musicista per il primo, che ha collaborato con molte orchestre italiane e non solo (Toscanini di Parma, Teatro Verdi di Trieste, Maggio Musicale Fiorentino, Camerata strumentale di Prato, Orchestra della Bretagna) e artisti di livello internazionale. Un futuro promettente per il secondo, che a soli 23 anni ha già all’attivo molte esperienze sia come Maestro Collaboratore che come musicista solista e in varie formazioni, tra le quali quella con il fratello violista Niccolò Corsaro.

Il programma prevede la Sonata per clarinetto e pianoforte di Johann Baptist Vanhal; Pezzi fantastici op. 73 per clarinetto e pianoforte di Robert Schumann; la Sonata per clarinetto e pianoforte di Paul Hindemith e, infine, la Fantasia da concerto su Rigoletto di Verdi di Luigi Bassi. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.