“Cinema per riflettere“ con Mastandrea

Le alunne e gli alunni di tutte le classi dei corsi di ragioneria, geometri, agrario, moda e il biennio Iti e professionale dell’Isi Garfagnana di Castelnuovo hanno partecipato al progetto “Cinema per riflettere“. Al cinema Eden di Castelnuovo hanno assistito alla proiezione del film “C’è ancora domani“ di e con Paola Cortellesi. Ad aprire la proiezione un video dell’attrice Michela Innocenti, che ha recitato il toccante monologo sullo stupro della jogger di Central Park, immergendo i presenti nel vivo di un tema di estrema attualità e impellenza. Al termine della proiezione, l’attore protagonista, Valerio Mastandrea (nella foto), in un video messaggio personalizzato, ha raccontato esperienze ed impressioni personali, riuscendo ad offrire ai presenti uno spazio relazionale intensamente autentico.

Mastandrea si è soffermato sull’importanza delle emozioni, scaturite dalla visione di un momento artistico, come un film, uno spettacolo, un concerto. Il messaggio ha aperto un dibattito, coordinato e gestito dagli studenti Peer del progetto Benessere a Scuola. Il sondaggio ha impiegato una modalità digitale, per garantire un coinvolgimento maggiore e più inclusivo, con i ragazzi che potevano rispondere, in maniera anonima, con il proprio smartphone, alle domande ideate dagli studenti partecipanti al progetto, continuato successivamente in classe.

Dino Magistrelli