Cinema, da domani mostra aperta. Foto in vendita con scopo benefico

La grande mostra sui “70 anni di cinema e tv a Lucca“ inaugurata venerdì all’interno della Casermetta dei Balestrieri sulle Mura, non solo ha il pregio di essere gratuita e ad ingresso libero, ma soprattutto ha anche una finalità benefica.

La splendida esposizione – promossa da Lions Club Lucca Host e Lucchesi nel Mondo con il sostegno de La Nazione – è costituita da decine di immagini dell’archivio storico di Foto Alcide e da manifesti originali d’epoca di Alessandro Orsucci con cui un tempo si pubblicizzavano i film in uscita. Ebbene, proprio le varie immagini firmate Foto Alcide sono in vendita al costo di 25 euro l’una. Il ricavato della vendita sarà devoluto al Villaggio del Fanciullo.

E già c’è chi ha mostrato interesse proprio per le immagini esposte: prenotarle è davvero semplicissimo. Basterà infatti recarsi a Foto Alcide in via Mazzini nei pressi della stazione ferroviaria e prenotare l’immagine desiderata che, al termine della mostra, potrà essere comodamente ritirata. Dunque la volontà di Lions Club Lucca Host e Lucchesi nel Mondo è stata proprio anche quella di trovare uno scopo benefico in una mostra che già di per sé è straordinaria dal momento che permette di ammirare manifesti dell’epoca come quello de "La dolce vita" che risale addirittura al 1960 (si tratta della prima edizione) o quella di "Giovani mariti" film del 1958, mentre tra le fotografie esposte si va da Gina Lollobrigida ne "La provinciale" del 1952 fino a "Finalmente la felicità" del 2011, strizzando un occhio al film firmato Peter Greenaway. Dopo l’anteprima di venerdì, la mostra resterà aperta da domani e fino al 19 maggio in orario 17-19 e dalle 21 alle 23.

Restando in tema di mostra, da segnalare la cena di gala che si è tenuta proprio venerdì al Grand Hotel Guinigi che ha aperto le sue porte alla conviviale di Lions Club Lucca Host e Lucchesi nel Mondo; c’è stato spazio anche per un interessante talk show al quale hanno partecipato Simone Gialdini, Nicola Borrelli, Alessandro Orsucci, Cristina Puccinelli, Nicola Nucci e Andrea Daverio.

