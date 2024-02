Cinema amore mio. I giovani lucchesi non rinunciano al grande schermo

Nel tessuto culturale della nostra città, il cinema rimane una presenza vitale, sostenuto dall’affetto per la tradizione coltivato dagli abitanti. Non manca però la volontà di innovazione. Ma cosa ne pensano i giovani? Siamo andati a chiederglielo ed emerge così un panorama complesso e articolato, dove si mescolano desideri di novità e affetto per la tradizione cinematografica.

Diviene così evidente una realtà contrastante: da un lato, la richiesta di più novità e strutture all’avanguardia come quelle offerte dallo stile UCI, con tecnologia di punta e comfort estremi; dall’altro, un affetto sincero per l’esperienza tradizionale di andare al cinema.

"Amo il cinema - racconta Federica Grazzini e vado spesso con i miei amici. Ma devo ammettere che a volte vorrei ci fosse più modernità, comfort e scelta di film". Queste voci rappresentano un desiderio di evoluzione senza però tradire il legame affettivo con la sala. "Le app per lo streaming hanno un po’ rivoluzionato la scena cinematografica - afferma Simone Martinelli - , ma andare al cinema provoca una sensazione difficile da sostituire".

In un mondo sempre più digitale e dominato dallo streaming, il cinema rimane un luogo di incontro e di magia per i suoi abitanti. Tuttavia, è forte l’appello per un’offerta più diversificata e all’avanguardia, indicando la volontà di adattarsi ai cambiamenti dei tempi senza perdere l’essenza di ciò che rende unica l’esperienza cinematografica. E se guardando al futuro emergesse l’ipotesi intrigante dell’apertura di un nuovo cinema a Lucca?

Questa possibilità ha suscitato profondo interesse. "Un cinema nuovo in termini di tecnologie e comfort non sarebbe una brutta idea" dice Vittoria Giannini. Alcuni vedono nell’apertura di un nuovo cinema un’opportunità per rivitalizzare l’offerta cinematografica della città, che già negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti, ma che potrebbe attrarre un pubblico più ampio. "Per me andare al cinema è un appuntamento fisso - dice Caterina Andreoni - , cerco di presenziare ad ogni nuova uscita. È una delle serate che più attendo, perché anche se sono sola vado e mi godo la serata".

Un pensiero d’evoluzione del cinema a Lucca riflette la complessità della società contemporanea, dove tradizione e innovazione si intrecciano in un dialogo continuo.

Rebecca Graziano