Cineforum Ezechiele fa il bis con una prima visione e un film cult

Stasera al Cinema Astra un doppio appuntamento. Alle 19 viene proiettato in prima visione assoluta il film “Non dirmi che hai paura“, diretto da Yasemin Samdereli. Tratto dal libro di Giuseppe Catozzella, anche co-sceneggiatore, racconta la storia dell’atleta somala Samia Yusuf Omar. Scoperta da bambina la passione per la corsa, si allena con tenacia mentre il suo paese è lacerato dal fondamentalismo. Realizza il sogno di partecipare alle Olimpiadi, Pechino 2008. Arriva ultima ma diventa un simbolo. Tornata in patria, capisce di dover partire: lo sport, in particolare femminile, non è più tollerato. Afferma la regista Samdereli “Volevamo mostrare di cosa fosse capace questa giovane donna e perché gli islamisti la temessero e la combattessero così tanto. Samia era un’ispirazione per molti”.

A seguire, alle 21.15 sarà invece proiettato un vero e proprio cult versione restaurata: Picnic a Hanging Rock di Peter Weir. Australia, 1900. Durante una gita, un gruppo di ragazze di un collegio femminile scompare misteriosamente. Dall’omonimo romanzo di Joan Lindsay, il film che ha portato alla ribalta internazionale Peter Weir e il cinema australiano. Racconta il regista “Abbiamo lavorato molto duramente per creare un ritmo allucinato e ipnotico, così da far perdere la consapevolezza degli eventi. Ho fatto tutto quello che potevo per ipnotizzare lo spettatore e tenerlo lontano da ogni possibile spiegazione”.

L’appuntamento successivo sarà martedì 11 febbraio alle 18.30, sempre al Cinema Astra con “Il cinema ritrovato“ e con il titolo “Vivere“ di Akira Kurosawa, Giappone, 1952 con Takashi Shimura, Nobuo Kaneko. Martedì 18 febbraio ore 21.15. Le proiezioni al cinema Astra di Lucca sono riservate ai soci. Biglietto di ingresso 6 euro.