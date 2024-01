Cineclub, otto film per la rassegna “Nuovo Cinema Italiano“

La XIV edizione del Cineclub 2024, a cura della Fondazione Michel de Montaigne, avrà luogo, anche per quest’anno, nei locali parrocchiali di Fornoli, in via Papa Giovanni XXIII 48, che quest’anno si presentano nella loro rinnovata veste. Il titolo della rassegna che prevede la proiezione di otto film, è “Nuovo Cinema Italiano“ (Oscar nostrani). Il Cineclub 2024 è infatti dedicato al buon cinema italiano degli ultimi anni, contrassegnato dalle opere di autori affermati come Bellocchio, Moretti, Martone e Garrone e da lavori molto interessanti di nuove leve.

La rassegna si concentra in particolare sui migliori film nostrani degli ultimi due anni piuttosto prolifici ed intensi tanto che “Io capitano“, l’ultimo film di Matteo Garrone, che sarà proposto, ha buone chanches di entrare nel lotto dei favoriti per l’Oscar al miglior film straniero. E, a questo proposito, quest’anno all’interno del cineclub è stato pensato di inserire un’appendice interattiva al termine di ogni film, invitando gli spettatori ad esprimersi, attraverso delle schede che saranno distribuite tra il pubblico, votando per la qualità del film appena visto così da creare un’atmosfera proprio da Oscar.

Nell’ultima serata tra le schede compilate nelle 8 serate ne verranno estratte alcune che riceveranno dei gustosi premi. Le proiezioni, selezionate, introdotte e commentate dall’apprezzato professor Pier Dario Marzi, vicepresidente del “Cineforum Ezechiele 25,17“, avranno inizio alle ore 21.15. Si parte con il film “L’ultima notte d’amore“ giovedì 11 gennaio e le proiezioni saranno ogni giovedì sera fino al 28 febbraio. Come è ormai di tradizione, dopo ogni proiezione sarà possibile gustare un momento conviviale offerto dai ragazzi della Fondazione. Per informazioni e per avere materiale pubblicitario ci si può rivolgere alla Biblioteca Comunale “Adolfo Betti“ di Bagni di Lucca (ex chiesa inglese) 0583.87619-335 - 5821084.

Marco Nicoli