Cimitero sovraffolatto. Prosegue la polemica a Sorbano del Vescovo

Permane il problema del sovraffollamento al cimitero di Sorbano del Vescovo, ormai saturo e quindi impossibilitato ad accogliere i defunti, i quali sono già stati ( e saranno ) seppelliti altrove. "Tutto ancora tace, - dice Marcello Giannotti, segretario del consiglio per gli affari economici della parrocchia della frazione - dato che il sindaco Pardini non ha ancora avuto il tempo di interessarsi alla questione, nonostante la cosa sia stata portata a sua conoscenza tramite una petizione firmata da 117 capi famiglia e protocollata all’amministrazione comunale, in data 31 maggio 2024. Senza contare i successivi richiami che sono stati fatti sempre tramite lettera protocollata e addirittura articoli di giornale. Chiediamo - conclude - che la cosa venga risolta, dato il malumore crescente degli abitanti della frazione".