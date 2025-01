”Cimitero ancora sovraffollato“

Permane il problema del sovraffollamento al cimitero di Sorbano del Vescovo, come segnalano alcuni residenti del paese. “E’ saturo – spiegano – già da alcuni anni, e gli ultimi defunti, sono stati e saranno seppelliti altrove. I cittadini della frazione, ben tenendo conto dell’orientamento di questa amministrazione di limitare l’allargamento delle superfici, chiedono che sia presa in considerazione la possibilità di poter costruire ulteriori colombaie e piccoli loculi per l’inumazione delle ceneri, di modo che le famiglie possano onorare i defunti nel cimitero del proprio paese”. Ciò è quanto recita la petizione protocollata e presentata all’amministrazione comunale il 31 maggio scorso, alla quale però, i residenti non hanno ancora ricevuto risposta.

“A nulla poi è valso il sollecito al possibile riscontro della nostra richiesta presentato successivamente ad agosto sempre con lettera protocollata – riferisce Marcello Giannotti, segretario del consiglio economico della parrocchia – Le firme sulla petizione sono in totale 120, ma per capifamiglia, perciò le persone sono certamente molte di più“.

Resta quindi ancora alto il malumore delle famiglie della frazione. “Per ultimo, ho richiesto un incontro con il sindaco Pardini esattamente due mesi fa assieme al parroco don Mario Visibelli, ma ancora senza risultato. Ci auguriamo che tutta venga risolto al più presto“.

Flaminia Pardini