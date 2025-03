Cimiteri a Castiglione. Partiti i lavori di riqualificazione. Nella frazione di Cerageto

Proseguono senza sosta i lavori di adeguamento dei cimiteri presenti nelle frazioni del comune di Castiglione di Garfagnana, con l’inizio delle opere di riqualificazione architettonica e funzionale della cappella e dei loculi nel cimitero del borgo di Cerageto. Un intervento importante che la comunità della frazione aspettava da tempo, spiegano dall’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Gaspari nello spiegare come i lavori prevedano anche la rimozione del manto di copertura in eternit della Cappella e il rifacimento della copertura.

"Siamo molto orgogliosi di questo intervento che prevede un investimento di 61mila euro spiega il sindaco Gaspari -, per noi la salvaguardia dei cimiteri è un atto importante verso quei luoghi di preghiera e degni di grande rispetto. In questi anni sono stati realizzati interventi importanti nei cimiteri di Castiglione capoluogo e della frazione di Valbona per l’allargamento di questi ultimi. Finalmente siamo arrivati - conclude il sindaco - all’inizio dei lavori al cimitero di Cerageto, aggiungendo così un altro importante tassello per il recupero completo di tutte le strutture cimiteriali. Siamo consapevoli che il cimitero di Cerageto necessita di un allargamento per aumentare i posti, così come quello di Piandicerreto, e per questo stiamo lavorando con i vari tecnici per trovare una soluzione anche a questo problema".

I lavori nel cimitero del borgo di Cerageto sono stati affidati alla ditta Edil4 di Castelnuovo di Garfagnana.

Fio. Co.