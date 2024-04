Cicloclassica Puccini. Pedalando tra musica e gadget

La Cicloclassica Puccini dà appuntamento a tutti, grandi e piccoli, domani. L’evento è organizzato da Puccini Experience aps, ed è giunto alla sua terza edizione, con partenza da piazza Napoleone dalle 9 alle 10. Sono previsti due percorsi: uno leggero di 14 km con arrivo alla fattoria Drappoverde - ex Albogatti e ritorno. E un altro di 52 km, con arrivo sul Lago di Massaciuccoli e rientro in bici al luogo di partenza. L’evento è quindi non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutti coloro che amano la natura e vogliono scoprire i luoghi cari al Maestro Giacomo Puccini.

La partenza della Cicloclassica Puccini vedrà protagonista per il fischio d’inizio l’Allegra Brigata di Lucca, associazione Sportiva dilettantistica, e la musica dell’associazione Sui passi di Puccini aps che accompagnerà poi i partecipanti sulle note del Maestro anche durante il percorso. Lungo l’itinerario, infatti, saranno organizzati flash mob pucciniani. Previsti gadget in omaggio per l’occasione: dei campanelli per bici con il logo della manifestazione. La partecipazione alla Cicloclassica Puccini è gratuita e può essere fatta con qualsiasi bici, e si raccomanda l’uso del casco. Tutte le informazioni sui percorsi, sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito cicloclassicapuccini.it. La partecipazione deve essere confermata inviando una e-mail a [email protected] per poter usufruire gratuitamente dei ristori, dei flash mob e della visita guidata all’oasi Lipu.

L’anno scorso il percorso della Ciclo classica Puccini è stato premiato con l’oscar italiano delle ciclovie e quest’anno nei primi giorni di giugno proprio a Lucca si terrà l’appuntamento per premiare un’altra ciclovia che merita questo riconoscimento: all’iniziativa prenderanno parte giornalisti da tutta Italia. L’associazione Puccini Experience aps promuove questo evento con lo scopo di far conoscere il percorso in modo che venga valorizzato tutto l’anno; proprio per questo i soci sperano che in un prossimo futuro ci siano importanti novità riguardanti l’arricchimento del percorso.