Cibo con Tomei e premi Ignobel. E’ il nono Festival della Sintesi

Cibo, comunicazione e Premi Ignobel sono i protagonisti del Festival della sintesi, oggi nel complesso di San Pietro Somaldi. Una giornata multidisciplinare, come del resto è tradizione del festival, che propone anche un importante momento dedicato al “soccorso veloce”, quello che può salvare la vita di una persona, grazie alla collaborazione con l’Associazione Mirco Ungaretti Odv.

Si parte alle 11, proprio con una dimostrazione di primo intervento salvavita a cura dell’Associazione Ungaretti, per poi proseguire nel pomeriggio con gli altri appuntamenti. A farla da padrone sarà il cibo e in particolare il cibo del futuro. Cosa e come mangiamo? C’è consapevolezza nel nostro rapporto con i prodotti con cui ci alimentiamo? Ne parliamo alle 17:15 con lo chef Cristiano Tomei nel secondo appuntamento del ciclo “Consapevolezza”. Alle 18:15 “Il risocarne e altre delizie”: con la giornalista scientifica Agnese Codignola andremo alla scoperta di cosa mangeremo domani, analizzando il continuo progredire della ricerca in campo alimentare, che guarda al futuro facendo sintesi di ciò che si è capito negli ultimi decenni sui rapporti tra alimentazione, salute e ambiente. Non a caso si parte dal “risocarne”, frutto di ricerche di laboratorio che hanno portato alla creazione di un riso più nutriente e, al contempo, in grado di abbassare l’impatto ambientale causato dalla produzione della carne. Agnese Codignola è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche e ha un dottorato in farmacologia. Dopo alcuni anni da ricercatrice è diventata giornalista professionista e si è dedicata interamente all’attività divulgativa. Oggi collabora con i principali gruppi editoriali italiani e con diversi siti su temi inerenti la salute, l’alimentazione, la sostenibilità e la scienza. Il suo ultimo libro è Il lungo Covid. La prima indagine sulle conseguenze a lungo termine del virus (Utet 2022).

Alle 19.30 il primo di due appuntamenti con il giornalista Francesco Specchia, che presenterà i suoi podcast in dieci minuti. Infine, alle 21.15, spazio alla scienza con GianPaolo Parenti, Channel Manager di Focus Tv, e il suo breve talk “Il divulgatore in sintesi” e, a seguire, i “Premi IgNobel ovvero l’utilità dell’inutilità scientifica”, con l’astrofisico e divulgatore Luca Perri che spiegherà come nella scienza anche la curiosità verso gli argomenti apparentemente più inutili sia fondamentale per il progresso. Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e a ingresso libero. Il programma è online su www.dilloinsintesi.it.