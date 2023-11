Cibo benessere e salute. Incontro a Grano Salis sul mangiare bene

Parte dall’importanza di diffondere consapevolezza e attenzione intorno a un argomento così importante come l’alimentazione, l’idea di Grano Salis – marchio di Del Monte Ristorazione– di offrire a tutti un appuntamento gratuito dedicato al mangiare bene. Il titolo dell’incontro, che si svolgerà sabato 25 alle 10.30 nei locali di Grano Salis in Via di Tiglio 1697, sarà “La salute vien mangiando”, che focalizza l’attenzione sullo stretto legame tra una dieta corretta e il benessere di ciascuno di noi. Attraverso i consigli delle due esperte, la Healty Chef Federica Continanza e la biologa nutrizionista Margherita Toschi, sarà più facile mettere in pratica tutti quegli accorgimenti nutrizionali in grado di migliorare il nostro rapporto con il cibo, sfruttandone appieno tutto il potenziale e migliorando così il nostro stile di vita. Al termine, aperitivo. Iscrizioni: [email protected].