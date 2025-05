"Ciao maestro Francesco. Veglia sulla nostra Valle"

Un mare di gente commossa si è stretta ieri intorno ai familiari e alla comunità pievarina per l’ultimo saluto al sindaco Francesco Angelini, scomparso a 71 anni, durante il suo terzo mandato alla guida di Pieve Fosciana. Tutto il paese, con bandiere listate a lutto, si è fermato per diverse ore, dai negozi alle altre attività lavorative, in segno di lutto e nello stesso tempo di affetto per Francesco. Il corteo funebre è partito dalla chiesina di Sant’Anna con la bara ricoperta da magliette, stendardi e sciarpe di tante associazioni pievarine, portata fino al carro funebre dai volontari del Cav e del Soccorso Alpino. Il rito è stato concelebrato dal nipote don Luigi Angelini, dal parroco don Riccardo Micheli e dal vicario generale monsignor Michelangelo Giannotti. Intorno all’altare anche altri sacerdoti. Il vicario ha letto anche la lettera dell’arcivescovo Paolo Giulietti indirizzata ai familiari e alla comunità. Profonda, affettuosa, toccante l’omelia di don Luigi rivolta allo zio Francesco, ricordandolo come insegnante, volontario, amministratore pubblico, tre aspetti che hanno caratterizzato la sua vita. Numerose anche le autorità civili, amministrative, politiche e militari presenti, a cominciare dal presidente regionale Eugenio Giani con l’assessore Stefano Baccelli e il consigliere Mario Puppa, il presidente della Provincia Marcello Pierucci con i consiglieri Patrizio Andreuccetti e Andrea Carrari, il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani e per la Media Valle il consigliere Silvano Salotti, l’intero consiglio comunale di Pieve guidato dal vicesindaco Luciano Angelini e dalla presidente del consiglio Annarita Fiori. Al termine hanno preso la parola Annarita Fiori per il Comune di Pieve, Raffaella Mariani a nome di tutti i sindaci garfagnini, il presidente del Cav Amerino Pieroni e un rappresentante della compagnia teatrale Le tre Melarance. Dall’alto il saluto con l’elicottero della Rotorwork srl con due passaggi sul paese. Poi l’ultimo applauso e l’abbraccio corale per Francesco, mentre il carro funebre si allontanava.

Dino Magistrelli