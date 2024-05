‘Ci sono i vigilantes‘, bocciato ricorso dei residenti

La scelta dell’amministrazione comunale di affiancare alle forze dell’ordine gruppi di vigilantes durante le ore serali nelle zone della città interessate dalla movida ha iniziato a produrre i suoi risultati, almeno da un punto di vista legale.

Il difensore civico regionale ha infatti respinto la richiesta di adozione di misure di sicurezza oltre alla richiesta di rimozione degli arredi dei pubblici esercizi e della cessazione dei rumori antropici in via Michele Rosi provenienti da un residente della zona. Una richiesta di intervento respinta al mittente proprio sulla base dei report mensili dei vigilantes dai quali non sono risultati particolari criticità. Il Protocollo d’intesa tra le associazioni coinvolte e la società Fox Security prevede infatti la redazione di report dettagliate di tutte le situazioni critiche rilevate, dai quali sono sostanzialmente modeste le problematiche rilevate, salvo in pochissimi casi mentre per la zona di via Michele Rosi le criticità sono di fatto inconsistenti, motivo per cui il Difensore civico ha deciso per l’archiviazione della pratica.

La battaglia tra residenti e attività commerciale, almeno per stavolta, ha segnato un punto a favore delle seconde anche grazie al servizio di vigilanza introdotto nei mesi scorsi.

F.V.