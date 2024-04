Torna a vincere in trasferta e sale a quota 50 il GhiviBorgo, che si riporta al settimo posto, con tutte le intenzioni di chiudere il campionato in questa ottima posizione di classifica. I ragazzi di Nico Lelli, che cambia schieramento e fa debuttare l’attaccante esterno Cristofani, giocano una gara di sostanza a Cenaia, contro il già retrocesso fanalino di coda, non concedendo niente all’avversario e mettendo a segno tre reti, che indicano chiaramente la disparità dei valori in campo: "Non era facile - puntualizza il tecnico - affrontare questo tipo di partite non è mai facile, la squadra può inconsciamente sottovalutare l’impegno. Niente di tutto questo per il GhiviBorgo, fatto di un gruppo che si allena costantemente al massimo e che vuole ottenere risultati sempre migliori. In avvio non siamo andati bene, siamo partiti con un 3-4-3 che non mi ha soddisfatto. Poi siamo passati ad un più propositivo 4-3-3, iniziando a fraseggiare bene e andando due volte in rete. La ripresa è stata di assoluto controllo, il Cenaia ha provato a rientrare in partita ma, proprio nel loro momento migliore, abbiamo realizzato il terzo gol, chiudendo di fatto la sfida. Una vittoria meritata e mai veramente in discussione".

Cosa l’ha soddisfatta di più?

"La voglia di tutti di giocare sempre al massimo, ho cambiato formazione e ogni ragazzo si è fatto trovare pronto, a cominciare dal debuttante Cristofani, che ha fatto molto bene".

Ora chiusura con il Follonica Gavorrano al "Carraia" di Ghivizzano, che gara si aspetta?

"Noi ci alleneremo al top tutta la settimana, primo maggio compreso, con tutte le intenzioni di ottenere il più possibile da questo match. Per il Ghivi è importante terminare bene la stagione, conquistando un settimo posto che è sicuramente un gran piazzamento per questo gruppo, che la società può accogliere con orgoglio e soddisfazione".

Flavio Berlingacci