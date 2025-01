Chiusura della Statale del Brennero. Confermato avvio dei lavori il 18 febbraio

Chiusura della SS 12 del Brennero: confermato l’avvio dei lavori il 18 febbraio. A tornare sull’argomento è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, al termine dell’incontro tenutosi ieri mattina e organizzato dal Prefetto Giuseppa Scaduto, al quale era presente anche un rappresentante dei commercianti di Chifenti e Anas. Sarà sistemata la viabilità alternativa da Corsagna.

"L’intervento tra Ponte del Diavolo e Chifenti - spiega Andreuccetti - ha una portata storica. Su questo tratto, circa 250 metri, dovranno essere realizzati più di 800 micropali necessari a dare stabilità al versante stradale lato fiume: per questo per i primi novanta giorni di cantiere è indispensabile chiudere completamente al traffico. Allo stesso modo non è possibile lavorare di notte, per garantire ai lavoratori le necessarie misure di sicurezza. Per 12 ore giornaliere e su tre turni gli operai di Anas saranno al lavoro, anche i week-end, per rispettare – e se possibile accorciare – i tempi previsti. I lavori devono essere svolti e conclusi in tempo, prima dell’estate, per poter spostare, con la seconda fase dell’intervento, il cantiere nell’alveo del fiume per costruire la scogliera protettiva".

"L’incontro in Prefettura - prosegue - ha chiarito alcuni aspetti per noi essenziali e ci ha dato modo di presentare richieste inderogabili. Anas ha infatti ribadito che prima del nuovo cantiere sarà ripristinata la viabilità regolare al bivio di Corsagna: per noi, amministratori e cittadini, era un punto su cui avere certezze definitive. Da parte nostra, confermiamo l’impegno a mettere in campo tutte le forze che potremo per ridurre e, se possibile, sospendere il pagamento della Tari per le attività commerciali che più direttamente subiranno gli effetti della chiusura del traffico. È indispensabile, però, che gli stessi ristori vengano stanziati ad altri livelli, regionali o nazionali, con anche il sostegno concreto di Anas. Sempre ad Anas abbiamo chiesto fondi per intervenire sull’asfalto della viabilità di Corsagna che per mesi sarà sollecitata da molto traffico in più rispetto al consueto. Stesso discorso per il trasporto pubblico locale e gli scuolabus".

"Per quanto riguarda il passaggio dei mezzi di soccorso - aggiunge il primo cittadino - , abbiamo ottenuto che possano passare almeno durante il giorno, così come sarà garantito il senso unico alternato per il passaggio del Giro d’Italia previsto per il 21 maggio e stiamo aspettando la conferma per la disponibilità di movieri per gestire al meglio il traffico al Ponte di Calavorno durante le ore di punta. Nella giornata di venerdì 24 gennaio è convocato il COC - Centro Operativo Comunale in Prefettura, durante il quale sarà possibile definire nel dettaglio tutte le questioni legate alla viabilità".

"L’incontro di questa mattina - conclude Andreuccetti - è stato significativo e ringrazio pertanto il Prefetto Scaduto, l’ingegnere Manchise, l’assessore regionale Baccelli e tutte le persone presenti, a partire dal rappresentante dei commercianti di Chifenti, Guarascio, che ha potuto partecipare anche dell’immenso lavoro e impegno che servono per portare a compimento un’opera così importante".

Marco Nicoli