Chiusa l’area giochi: non era sicura Un’ordinanza ne sospende l’attività

Chiusa temporaneamente l’area “Saltagioca park“ di viale Castracani, uno spazio dedicato alle feste e al divertimento dei bambini, con tanto di strutture gonfiabili, tappeti elastici e una zona ristoro dedicata alla consumazione di cibo e bevande all’interno. Il Comune ha ordinato la sospensione dell’attività dopo che, da un sopralluogo, sono venute fuori alcune mancanze in termini di sicurezza.

Il controllo, effettuato qualche giorno fa dai vigili del fuoco, agenti di polizia municipale e operatori dell’Ausl, ha fatto emergere tutta una serie di non conformità dalla quale è poi scaturita l’ordinanza comunale. Ovvero, come si legge nell’ordinanza, la “presenza di un’unica uscita di emergenza risultata non fruibile in quanto ostruita da elettrodomestici e attrezzature di varia natura e a scopo ludico; impianto elettrico e realizzazione di impianto fotovoltaico privi di pulsante di sgancio di emergenza e cartelli segnaletici; La presenza all’interno del capannone di divani e arredi non conformi alla normativa di prevenzione incendi“.

E poi ancora: “scaffalature metalliche dove sono riposti numerosi giochi realizzati in materiale plastico e di polistirolo espanso nel locale tecnico, dove ci sono i quadri elettrici e l’inverter dell’impianto fotovoltaico, senza un’idonea cartellonistica; e infina mancava anche la pratica di prevenzione incendi così come risultava assente la SCIA quale autorizzazione ai soli fini antincendio“.

Mancanze che secondo il personale dei vigili del fuoco non potevano garantire la dovuta sicurezza a chi quello spazio lo frequenta ogni giorno: bambini appunto. Che, accompagnati da genitori o nonni, ci vanno per giocare in compagnia e divertirsi. Come, tra l’altro, avevano fatto in molti proprio qualche giorno fa, quando è avvenuto il sopralluogo. Il Comune, alla luce della relazione arrivata, non ha potuto fare altro che sospendere l’attività e chiuderla temporaneamente al pubblico, “al fine di prevenire ed evitare situazioni di potenziale pericolo agli utenti“.

Questo finché lo spazio giochi non si metterà in regola sul fronte dell’agibilità e della sicurezza, e non sopperirà alle mancanze riscontrate. Fino a quel momento “Saltagioca park“ resterà chiuso, pena una sanzione per il mancato rispetto dell’ordinanza. Sul quale saranno incaricati di vigilare la Questura e la polizia municipale.