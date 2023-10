Chiasso Barletti batte moneta. E lo fa per omaggiare Harry Potter

Ecco Magico Chiasso per Lucca Comics and Games. Sabato prossimo, alle ore 18, si terrà la presentazione a cura delle attività che operano in Chiasso Barletti (e non mancheranno alcune autorità e rappresentanti dell’amministrazione comunale) della prima

moneta di Chiasso Barletti: "Il Barletto". Si tratta di una originale moneta in bronzo coniata dalla gioielleria artigianale Elena Camilla Bertellotti Gioelli di Lucca che potrà essere utilizzata unicamente per fare acquisti nei negozi della storica strada del centro storico lucchese. E, ovviamente, si tratta di una iniziativa che si collega al grande evento di Lucca Comics.

"L’idea – si legge in una nota degli organizzatori – è ispirata da tre maghe lontane parenti di Harry Potter: Brilla, Luccica e Scintilla, una moneta di bronzo portafortuna che donerà privilegi ai possessori che potranno utilizzarla nei negozi di Chiasso Barletti ottenendo uno sconto del 10 per cento. Questo progetto è il risultato di una sinergia continua e positiva fra i vari "abitanti" delle botteghe che contribuisce a dare una identità forte e originale a Chiasso Barletti. L’interpretazione contemporanea di Harry Potter altro non è che il modo di partecipare con creatività alla più grande manifestazione della città, Lucca Comics and Games".

Dunque anche quell’angolo caratteristico della città ha voluto immergersi nel clima dei Comics: ogni attività parteciperà allestendo le proprie vetrine sul tema di Harry Potter e a cimentarsi saranno Rosso Ramina, Fat Mama, Bottega Benedetta, Osteria Chiasso 13, Santi Punto e La bella Lucca. L’iniziativa andrà avanti da sabato prossimo e fino al 5 novembre, mentre l’acquisto e l’utilizzo della moneta proseguiranno fino al 31 dicembre salvo esaurimento delle monete.