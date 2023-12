Chiasso Barletti a festa con le sue 12 botteghe

Natale 2023, Chiasso Barletti gioca in casa: si veste per le Feste di Natale con le coloratissime sagome realizzate dai ragazzi dell’Anffas, accoglie i visitatori con i festoni di abete appesi agli ingressi della via composti dalla Bottega di Amato, evidenzia ogni bottega con gli splendidi ciclamini di Tina e Giuliano presenza storica sotto la Loggia dei mercanti di piazza San Michele. Il colore dominante è il rosso che grazie alla guida, donata ancora una volta da Papeschi, accompagna il visitatore in questa caratteristica passeggiata, le fotografie sono di Salvatore Scuotto.

Ecco le 12 botteghe di Chiasso Barletti: Be Abbigliamento, Santi Punto, Casamica Real Estate, Chiasso 13, La Bella Lucca, Etta’s Bookshop, Edicola Brancoli Pantera, Benedetta Bottega, Elena Camilla Bertellotti Gioielli, RossoRamina, Primula Verde e la nuova arrivata “I Posterini”.