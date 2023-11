Chef Pacini disegnato sui menu dalla matita di Giulia Cosentino

Siamo all’apertura di una delle più attese manifestazioni cittadine ed è dall’illustrazione che prende vita una collaborazione davvero entusiasmante: quella tra il ristorante storico “La Buca di Sant’Antonio“, di cui Giuliano Pacini è da sempre lo chef e il patron e la giovane illustratrice Giulia Cosentino. Il cuoco lucchese, infatti, si è scoperto ritratto con stile fumettistico, mentre spadella su una torre Guinigi, sulla quale gli alberi sono diventati fornelli.

L’illustrazione, creata all’insaputa di Giuliano, è divenuta subito l’immagine delle copertine dei menù che saranno utilizzate al ristorante durante il periodo di Lucca Comics & Games, a suggellare quel rapporto di vicinanza, sostegno e stimolo che da sempre esiste fra gli organizzatori dei Comics e lo storico ristorante lucchese. Lucca quindi, già nota per la sua bellezza, la sua accoglienza la sua ricchezza artistica e la sua cucina, si prepara ad accogliere turisti e appassionati, pronti ad assaporare la deliziosa proposta gastronomica di uno dei cuochi più importanti della città, accompagnata dalle splendide illustrazioni della talentuosa Giulia. Un connubio perfetto tra arte e gusto, che promette di regalare grandi emozioni ai visitatori di Lucca Comics & Games.

"E’ stata una bellissima sorpresa - dice Giuliano Pacini – e non nego di aver provato anche un po di imbarazzo nel vedermi ritratto, ma l’illustrazione è davvero simpatica e racconta con una sola immagine la storia della città, l’importanza della cucina lucchese come motore di promozione territoriale e come stimolo di coesione popolare e lo fa con il tono dei Comics che è quello della gioia, della vitalità, della condivisione, dell’armonia e del sorriso. A tutti i visitatori auguro buon divertimento".