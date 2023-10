Che successo per il Fashion Sunday

Via Cavour ad Altopascio come passerella per le attività del locale Centro Commerciale Naturale che hanno presentato le loro collezioni autunnoinverno. Tanta gente domenica, nonostante le temperature da mare, ha partecipato alla prima Altopascio Fashion Sunday. La giornata ha visto la partecipazione della scuola di ballo Emozione Danza di Porcari che ha intrattenuto il pubblico tra l’uscita di una collezione e l’altra. Le modelle e i modelli, molti clienti delle attività, presentati dall’altopascese Maurizio Orselli hanno sfilato con una splendida coreografia autunnale preparata dal negozio di fiori Idee Fiorite in collaborazione con la Marex imballaggi. Soddisfazione per la caparbia presidentessa del Ccn Federica Benedetti Stefanini che ha più volte ringraziato i negozi aderenti. Ringraziamenti anche a Emanuele Ginori, all’assessore La Vigna e al sindaco D’Ambrosio.